РИАМО - 3 июн. Рабочие проводят устройство основных конструкций корпуса лучевой терапии, строительство ведется на территории больницы в московской Коммунарке, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«На территории больницы в Коммунарке продолжается строительство корпуса лучевой терапии, рассчитанного на 50 коек. В настоящий момент на стройплощадке уже приступили к устройству основных монолитных конструкций здания», - уточнил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что общая площадь здания корпуса будет 12,2 тыс. кв. м, строители возведут 6 этажей и подвал.

«Благодаря строительству нового корпуса больница в Коммунарке станет одним из якорных многопрофильных онкологических центров Москвы. В корпусе смогут установить современное диагностическое и лабораторное оборудование, которое позволит определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать терапию», - сказал вице-мэр.

2 июня столичный градоначальник Сергей Собянин открыл перинатальный центр второй очереди, который построили на территории медкомплекса ГКБ №40 в Коммунарке.

«Один из флагманов в борьбе с Covid-19, Коммунарская больница, медицинский центр полностью перешел на свою плановую профильную работу. Это один из самых лучших в стране онкологических центров и одна из самых лучших клиник в Москве, сделанная по самому современному слову медицинской технологии», - отметил мэр.

По его словам, большое число жителей ТиНАО и соседних городских районов получат уникальную возможность обслуживаться в данном медцентре.

«Буквально несколько недель тому назад был сдан перинатальный центр - один из крупнейших, лучших, современных в Москве, который обеспечит родовспоможением около миллиона жителей, которые проживают недалеко от Коммунарки. Это и Южное, Северное Бутово, это юго-восток Москвы, новая Москва», - уточнил Собянин.

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