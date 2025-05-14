Стартовала регистрация на спартакиаду «Моспром-2025»

В столице стартовала регистрация на участие в спартакиаде «Моспром-2025», поделился министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Промышленники, студенты вузов и колледжей столицы смогут подать заявку на состязания до 20 июня через официальный сайт проекта или по телефону (+7 495 744-11-45).

«На протяжении семи лет спартакиада „Моспром“ остается уникальной площадкой для поднятия командного духа, создания деловых контактов и дружеских связей среди промышленного сообщества столицы. Интерес к мероприятию постоянно растет: если в 2024-м в соревнованиях приняли участие более семи тысяч человек, то в этом году ожидается около 8,5 тысячи спортсменов. Для поддержания интереса мы регулярно развиваем проект и предлагаем новые увлекательные виды спорта. В этом сезоне впервые проведем состязания по картингу и падел-теннису», — уточнил Гарбузов.

В этом году для сотрудников промышленных предприятий, учащихся профильных высших учебных заведений и колледжей пройдут соревнования по 14 видам спорта: бильярду, плаванию, дартсу, баскетболу 3×3, легкой атлетике, настольному теннису, киберспорту, хоккею, волейболу, бадминтону, футболу, шахматам, картингу и падел-теннису.

Масштабный финал запланирован на сентябрь текущего года. Участников ждут финальные турниры по основным видам спорта, торжественная церемония награждения.

С 2019 года в спартакиаде приняло участие более 20 тыс. человек — это представители промышленных предприятий, вузов и колледжей. Среди них сотрудники заводов по производству медицинского оборудования, продуктов питания, кабелей, систем вентиляции, роботов и других изделий.