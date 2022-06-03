РИАМО - 3 июн. Межрегиональный экологический форум «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы» стартовал в Доме правительства Московской области, передает корреспондент РИАМО.



Перед началом форума прошла церемония награждения граждан, которые отличись в области обращения с отходами. В частности, сделали вклад в развитие областного проекта «Мегабак».



«Что у нас есть самое дорогое? Это наши семьи, дети и наше будущее. Так вот экология — это наше будущее. <…> Я искреннее рад, что Московская область является лидером во всех экологических проектах, которые реализуются в Российской Федерации. И одним из таких проектов является «Мегабак». <…> Это очень важная программа, которая позволяет нам руками пощупать, что такое вторичная переработка», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Поручение о запуске проекта «Мегабак» три года назад дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Площадки нужны для того, чтобы избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.

Адреса открытых площадок размещены на интерактивной карте на сайтах мегабак.рф, министерства ЖКХ Московской области.

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