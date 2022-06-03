РИАМО - 3 июн. Щенки, которые пострадали во время пожара в Волоколамском лесничестве Подмосковья, оказались не лисятами, а детенышами енотовидной собаки. Они уже идут на поправку, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

Животных во время пожара спасли лесники. Изначально они думали, что это лисята. Животные с опаленной шерстью передали ветврачам. Специалисты очистили шерсть животных, видимых повреждений у них не было.

«Щенков доставили в территориальное ветуправление №1 в Рузе. Специалисты не нашли у них породных признаков лисы, скорее всего, это щенки дикой енотовидной собаки. На вид им около трех недель. Двое из них сильно истощены и обезвожены», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Он уточнил, что сейчас пострадавших малышей кормят заменителем щенячьего молока 5 раз в день, но они еще слабы. Детенышам оказывается вся необходимая медпомощь.

Ветеринары предупредили, что щенков нельзя будет отпускать на волю, так как их выкармливали люди. Еще минимум 3 недели они будут находиться под наблюдением ветеринаров. Когда им исполнится 2 месяца, то будет решаться вопрос о передаче их в зоопарк или частные руки. Перед этим детенышей чипируют.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.