РИАМО - 3 июн. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве и Московской области в пятницу, воздух днем прогреется до 19-24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем столица и Подмосковье окажутся под влиянием атмосферного фронта. Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди и гроза.

Максимальная температура в Москве составит 22-24 градуса, по области — 19-24 градуса.

Ветер будет дуть западный и северо-западный, 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Для большинства людей эти погодные условия весьма комфортные, но в группе риска находятся метеозависимые граждане с хронической легочной и дыхательной недостаточностью.

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