Посол Ирана во Франции заявил, что Моджтаба Хаменеи жив и здоров

Посол Ирана во Франции Мохамад Аминежад заявил, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи жив и здоров, сообщает RT со ссылкой на BFMTV.

«Он жив и здоров», — заявил дипломат.

Кроме того, он опроверг наличие у иранских элит бункера, в котором якобы прячутся политики.

После атаки в СМИ были сообщения о возможности того, что Моджтаба Хаменеи мог пострадать во время ударов. Но 9 марта Совет экспертов Ирана официально подтвердил, что он избран новым верховным руководителем республики.

Недавно глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что новый лидер страны чувствует себя хорошо, он полностью контролирует ситуацию.

Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.

