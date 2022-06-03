РИАМО – 3 июн. Инвестиции Китая в экономику российской столицы за 5 лет выросли в 1,7 раза. Такой рост инвестиционной и деловой активности связан и с мерами поддержки, которые власти Москвы предоставляют инвесторам, локализовавшим свое производство в городе. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москву и Китай связывают прочные деловые связи. Так, по последним данным ЦБ РФ, на 1 октября 2021 года накопленный объем инвестиций из КНР в столицу России составляет 912 млн долл. Из них 644 млн долл. приходится на участие в капитале московских предприятий. За 5 лет вложения китайского бизнеса выросли в 1,7 раза, за отчетные полгода – с апреля по сентябрь 2021 года – на 3,9%. Растет и товарооборот между Москвой и Китаем: в 2021 году он составил 64,47 млн долл., что на 33,9% больше, чем годом ранее», – сказал заместитель мэра.

Ранее в Москве на конференции обсудили продолжение сотрудничества по инвестициям и меры поддержки. В мероприятии поучаствовали представители столичного правительства, Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), Союза китайских предпринимателей в России, Торгово-экономического представительства провинции Цзянсу КНР в РФ и СНГ.

В прошлом году объем экспорта Москвы в Китай составил 30,37 млн долл. – это 14,7% от всего столичного экспорта. Прирост к 2020 году составил 43,5%. Импорт превысил 34 млрд долл., что на 26,4% выше, чем годом ранее.

Как отметил президент РАСПП Виталий Манкевич, приход китайских инвесторов в ОЭЗ Москвы станет важным импульсом для развития товарооборота Москвы и Китая. После ухода нескольких западных компаний с российского рынка наблюдается высокий интерес к ОЭЗ со стороны бизнес-сообщества Китая, в том числе у крупных компаний, которые ориентированы на работу по проектам, гарантированным государством и предлагающим особые условия.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, российская столица обладает большим потенциалом для локализации бизнеса Китая.

«Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, Москва развивает инновационную инфраструктуру, предлагает площадки под размещение предприятий, использует различные формы государственно-частного партнерства. Предприниматели из КНР, пожелавшие локализовать производство в столице, могут сделать это в особой экономической зоне — технополисе “Москва”. В ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны: все ввозимые товары и оборудование освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов», – отметил Овчинский.

Он уточнил, что резиденты ОЭЗ могут значительно снизить региональную налоговую нагрузку: обнулить платежи по налогу на имущество и транспортному налогу. В качестве меры поддержки бизнеса в условиях санкций принят мораторий на индексацию арендных ставок.

Москва использует механизм офсетного контракта для локализации производств. Он предполагает поставку товара и встречные инвестиционные обязательства поставщика — создание или модернизацию производства на территории столицы. На данный момент подписано 5 таких контрактов с совокупным объемом инвестиций 12,9 млрд руб. В ближайшем будущем Москва распространит практику офсетов на все сферы городского хозяйства. Также в планах снизить порог инвестиций в создание или модернизацию производства с 1 млрд руб. до 100 млн руб.

«Несмотря на все сложности последних лет, Китай и Россия добились новых прорывов в проектном сотрудничестве. Уверенно развиваются стратегические крупные проекты в энергетике, ядерной энергии, авиации, космосе, инфраструктуре и других областях. В прошлом году начато строительство 4 блоков атомных электростанций «Тяньвань» и «Сюйдапу», ожидается открытие автомобильного моста Хэйхэ-Благовещенск и железнодорожного моста Тунцзян-Нижнеленинское», – сказал советник посольства КНР в РФ Юй Хунчи.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.