Центробанк включил в черный список еще две фирмы из Башкирии

В августе Центробанк внес в черный список еще две компании из Башкирии, у которых были выявлены признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. В перечень попали кредитный потребительский кооператив «Центркапитал» и микрокредитная компания «Ваши добрые деньги», сообщает РБК .

Офис «Центркапитал» находился на улице Академика Королева в Уфе. Компания «Ваши добрые деньги» осуществляла свою деятельность в Уфе, Агиделе, Давлеканове, Толбазах, Чишмах, Исянгулове, Приютове и Чекмагуше. Обе организации были признаны регулятором нелегальными кредиторами.

В прошлом году году Банк России внес в черный список 18 компаний из Башкортостана. В текущем году в список попали еще шесть организаций из региона. Среди них оказались ООО «Финанс Ломбард», ООО «Микрокредитная компания „Миг-Займ“», КПК «Партнер» и ООО «Вип».

При этом, согласно закону о защите персональных данных, в черный список не включаются физлица и индивидуальные предприниматели.

Ранее стало известно, что Банк России сохранил лимит на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2026 года. Решение было принято на фоне действующих против РФ санкций.