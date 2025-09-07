Минздрав отметил высокую долю иностранных препаратов в госзакупках в РФ

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Минздрав России обратил внимание, что в государственных закупках очень высока доля зарубежных препаратов, сообщает «Коммерсант» .

Представители отечественного фармацевтического бизнеса, власти и эксперты на форуме обсудили, как обеспечить создание инновационных российских лекарств. В ходе разговора выяснилось, что сложности у бизнеса возникают не при производстве, а при их продвижении отечественной продукции на рынке.

Вице-президент фармкомпании «Генериум» Дмитрий Кудлай отметил, что лекарства из-за рубежа часто в стране реализуются успешнее отечественных даже при госзакупках, хотя и назначаются по одним и тем же показаниям. При этом речь ведется о поставках из недружественных государств.

Также первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сказал, что в России готовы «предпринимать все, чтобы наши ресурсы оставались у нас в стране». Он считает, что данный вопрос пока можно «решать в ручном режиме».

По словам Кудлая, у Минздрава еще нет позиции по назначению таких препаратов. Сейчас на рынке РФ представлено несколько примеров лекарств в разными действующими веществами, но одинаковым итоговым действием.

Споры о схожих показаниях к применению лекарств с разными действующими веществами в последнее время возникали несколько раз. Они были на этапе комиссий по формированию перечня жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).