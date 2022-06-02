РИАМО - 2 июн. На комплексах по переработке отходов «РТ-Инвест» в Московской области подвели итоги работы за весну, всего на переработку за март-май вывезли свыше 5 млн кубометров отходов, сообщает пресс-служба компании.

На КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе поступило свыше 180 тыс. тонн отходов, на комплекс «Юг» в округе Коломна и «Дон» в округе Кашира – по 110 тыс. тонн, комплекс «Храброво» в Можайском округе принял 130 тыс. тонн.

В общей сложности на комплексах за весну было отобрано 7 тыс. тонн стекла, 3,5 тыс. тонн пластика, 3 тыс. тонн макулатуры и 2,5 тыс. тонн металла.

Значительный объем отходов – крупногабаритные. В преддверии лета жители области делали ремонт, наводили порядок в домах и на участках. Региональные операторы вывезли из городов и частного сектора региона 1 млн кубометров отходов. В основном на переработку привозили старую мебель. Ее пропустили через дробилку, а полученную щепу использовали для технологической подсыпки прямо на комплексах.

Еще 100 тыс. тонн органических отходов переработаны в цехах компостирования. Они стали техническим грунтом, который используется весной для благоустройства территорий.

Больше всего отходов поступило из Одинцовского округа – 600 тыс. кубометров, Красногорска и Мытищ – по 400 тыс., Химок, Домодедова, Истры и Ленинского округа – по 300 тыс.

C момента запуска 4 комплексов по переработке отходов компании «РТ-Инвест» отсортировано 28 тыс. тонн металла, 31 тыс. тонн макулатуры, 49 тыс. тонн стекла и 94 тыс. тонн пластика. Из этого объема вторсырья можно изготовить свыше 2 млрд новых алюминиевых банок, 180 млн блокнотов, 295 млн елочных игрушек и более 1 млн уличных скамеек.

В ближайшее время «РТ-Инвест» введет в эксплуатацию дополнительные мощности по сортировке отходов в регионе. Совокупный объем переработки достигнет 3,3 млн тонн отходов в год. Компания станет крупнейшей в РФ по объемам сортировки ТКО.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в области с 2019 года создается комплексная система обращения с отходами. Все 39 мусорных полигонов в Подмосковье были закрыты. Запустили 11 высокотехнологичных КПО, которые сортируют мусор для дальнейшей переработки.

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