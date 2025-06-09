Убивший 13 человек Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», стал воевать за ВСУ, сообщает SHOT .

Родина мужчина — Лоскутовк Луганской области. Когда он проходил службу, его отправили по распределению в Самарскую область. Там он стал начальником службы безопасности туберкулезной ИК-19.

В 90-е в Самарской области произошли шокирующие убийства. Возле леса стали находить тела влюбленных. Убийца жестоко и изощренно расправлялся с парами. Всего было убито 13 человек.

Следственная группа начала подозревать Ворошилова. На него жаловались сотрудницы ИК-19, которые обвиняли его в побоях. Генетический материал мужчины совпал с тем, что был на одной из жертв.

В 1999 году Ворошилова приговорили к 15 годам колонии. В 2012 году экс-майор внутренней службы вышел на свободу и отправился в свою родную деревню в Луганской области. В 2016 году он стал работать преподавателем в Лисичанском ПТУ. А в 2022 году он перебрался в Днепропетровскую область и вступил в ряды ВСУ. Сейчас Ворошилову 58 лет.

Ранее Минобороны России сообщило о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области. Позже председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил о начале денацификации в регионе.