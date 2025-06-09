Гроза, буря, град: МЧС призвало москвичей соблюдать осторожность

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МЧС объявило экстренное предупреждение из-за грозы и ливней в Москве

Синоптики спрогнозировали, что в период с 07:00 до 21:00 9 июня в Москве будут ливни, гроза и град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В Москве продолжает бушевать непогода. В понедельник ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза. В некоторых районах выпадет град.

Порывы ветра при грозе усилятся до 17 м/с. Жителей просят учесть неблагоприятные погодные условия и быть аккуратнее.

Водителям рекомендуют не совершать внезапных маневров, не парковать транспорт вблизи деревьев. Пешеходам советуют не оставлять детей без присмотра, не подходить к шатким конструкциям.

Обращаться в случае ЧП можно по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Дожди, гроза, град обрушились на Московский регион еще 8 июня. Москвичей даже предупреждали о возможных смерчах.