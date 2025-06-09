Психотерапевт объяснила, почему взрослым тяжело заводить новых друзей

С возрастом многим людям становится труднее завести настоящую дружбу — мешают не только загруженность, но и внутренние барьеры, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Существует несколько причин, по которым взрослым становится труднее завести настоящую дружбу. Одна из них — нехватка времени. Взросление часто связано с увеличением профессиональных и семейных обязательств. Работа, забота о детях и другие жизненные обязанности могут занимать значительное количество времени, оставляя мало пространства для заведения и поддержания новых знакомств, которые могли бы перерасти в дружбу», — сказала Крашкина.

Она добавила, что часто это поверхностные приятельские отношения. Также мешает страх уязвимости.

«Взрослые, особенно после определенных жизненных опытов, могут бояться открываться новым людям из-за страха быть отвергнутыми или осмеянными. Это может приводить к недоверию и избеганию новых дружеских отношений. Помимо этого, взрослые могут легче сосредоточиться на меньшем круге людей, например, на семье, старых друзьях или соседях, что ограничивает возможность заведения новых дружеских отношений» — отметила психотерапевт.

Крашкина рассказала, что в обществе существует стереотип, что во взрослом возрасте дружба становится менее важной. Это также может влиять на индивидуальные представления о необходимости общаться с новыми людьми.

9 июня отмечается Международный день друзей. Во все времена дружба была величайшей нравственной и социальной ценностью. При этом история умалчивает, когда и кем был учрежден этот праздник, но это не делает его менее популярным.