Депутат рассказал, что означает быть патриотом в нынешнее время

Депутат Ждан: быть патриотом сегодня – это про постоянную работу над собой

Патриотизм – это про постоянную работу над собой и окружающим миром, а не только про громкие лозунги, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Ждан.

«Быть патриотом сегодня, в обычной мирной жизни, это не только про громкие лозунги и развевающиеся флаги. Это скорее про тихую, но постоянную работу над собой и окружающим миром. Это про то, как ты живешь каждый день, как относишься к своей стране и ее людям. Это про любовь к своей стране и ее культуре, уважение к законам, активная гражданская позиция, ответственность за свои действия и забота о будущем», – сказал Ждан.

Он добавил, что патриот думает о будущем своей страны и стремится внести свой вклад в ее развитие. Это может быть работа в науке, образовании, бизнесе, культуре – в любой сфере, которая способствует процветанию страны.

«В итоге быть патриотом сегодня – это быть хорошим человеком, который любит свою страну и стремится сделать ее лучше. Это не только героизм на поле боя, это и ежедневный труд, ответственность и любовь к своей Родине. Когда люди чувствуют себя частью общего дела, они более мотивированы работать усердно и вносить свой вклад в общее благо», – рассказал депутат.

Как развитие патриотизма влияет на общество

По мнению Ждана, ощущение личной причастности к успехам государства может стимулировать граждан к более активному участию в экономической, социальной и культурной жизни, что, в свою очередь, способствует росту и процветанию страны.

«Общие цели и достижения объединяют людей, формируют чувство принадлежности к единому народу. Когда граждане разделяют гордость за успехи своей страны, это способствует укреплению социальной сплоченности, снижению напряженности и конфликтов внутри общества. Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. День России подчеркивает это единство в многообразии», – отметил он.

Депутат резюмировал, что праздничные мероприятия, проходящие по всей стране, демонстрируют богатство нашей культуры, традиций и обычаев. Это напоминает нам о том, что сила России – в единстве ее народов, в уважении к их самобытности.

День России

12 июня отмечается государственный праздник — День России. Он символизирует суверенитет страны, богатство ее истории и культуры, цивилизационный код, ценности, достижения всех регионов и многонационального народа.

День России олицетворяет 12-вековую непрерывную историю нашей страны как государства — от Древней Руси до сегодняшних дней. В эту дату принято вспоминать о победах и достижениях, которые объединяют людей.