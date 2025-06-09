Если у взрослого человека нет близких друзей, это не всегда означает проблему — многое зависит от личных предпочтений. Но иногда этот факт может быть и тревожным сигналом, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Некоторые люди вполне комфортно чувствуют себя в одиночестве. Им приятно заниматься индивидуальными делами — читать, путешествовать в одиночку, заниматься хобби. Как правило, такие люди изначально интровертны и с детства привыкли полагаться на себя», — объяснила психотерапевт.

Она уточнила, что в других случаях отсутствие друзей может быть тревожным сигналом.

«Если человек хочет дружбы, но не может наладить отношения, это может говорить о заниженной самооценке, социальной тревожности или прошлом негативном опыте. Иногда причина кроется в ощущении собственной ненужности или в страхе быть отвергнутым», — добавила врач.

По ее словам, важно честно ответить себе на вопрос — действительно ли человеку хорошо одному.

«Если одиночество воспринимается как спокойное состояние — это нормально. Но если оно сопровождается чувством жалости к себе, тревожностью, ощущением ненужности — это повод обратить внимание на свое психоэмоциональное состояние и, возможно, обратиться за помощью», — заключила специалист.

9 июня отмечается Международный день друзей. Во все времена дружба была величайшей нравственной и социальной ценностью. При этом история умалчивает, когда и кем был учрежден этот праздник, но это не делает его менее популярным.