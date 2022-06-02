РИАМО - 2 июн. Первый матч летнего сезона уникального проекта «Выходи во двор», в котором звезды отечественного футбола проведут серию игр с командами жителей Подмосковья, состоится 4 июня в Можайске. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ранее встреча была запланирована на 28 мая, однако из-за погодных условий ее решили перенести. После Можайска звезд футбола встретит Красногорск – матч состоится 11 июня. 18 июня встреча состоится в Орехово-Зуеве, 25 июня – в Наро-Фоминске, 2 июля – Балашихе. Сейчас ведется прием заявок от муниципалитетов для составления дальнейшего графика матчей.

В составе команды легенд на поле выйдут Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, Игорь Семшов. Главным тренером команды будет трехкратный серебряный призер чемпионата СССР Валерий Гладилин.

Первая игра серии пройдет в формате общей тренировки. Она будет состоять из мастер-классов и мини-игр в формате 5 на 5 с участием знаменитых футболистов и воспитанников можайской футбольной секции.

Главный событием спортивного дня станет гала-матч между сборной жителей округа и звездными футболистами. Комментировать матч будут телеведущий Виктор Гусев и журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил сопровождать все спортивные проекты, реализуемые в регионе.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.