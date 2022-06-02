РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В ЖК «Каскад-парк» Подольска в ближайшее время начнут монтаж котельной для школы и детского сада, строительство которых затянулось, сообщил глава Подольска Дмитрий Жариков.

Жариков побывал в ЖК «Каскад-парк», чтобы проверить, как застройщик выполняет обещания. Последний раз на объекте он побывал в апреле. Тогда жители комплекса обратились к Жарикову с целым рядом проблем, в том числе транспортировкой детей до школы, вводом в эксплуатацию светофора, обустройством разворотной площадки, пуском рейсового автобусного сообщения. Больше всего людей тревожило неисполнение застройщиком обязательств по возведение детского сада на 160 мест и школы на 350 мест в 2018 году. Строительство должно были возобновить в мае текущего года.

«Активных работ я на объектах не увидел. По словам застройщиков, в ближайшее время начнется монтаж котельной, уже доставлена блочно-модульная автоматизированная газовая котельная, установка ТКУ-1740 для отопления и горячего водоснабжения школы и садика. Строительство самих зданий запланировано на начало июля», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Он еще раз обратил внимание застройщика, что важны четкие сроки по выполнению ранее данных обещаний.

Чтобы быть всегда на связи с собственниками из ЖК «Каскад-парк», Жариков дал поручение в ближайшее время создать чат с активными жителями ЖК, представителями администрации и застройщика. Он должен помочь контролировать ход работ в любое время и всегда находиться на связи.

Ситуация по другим обращениям людей выглядит более оптимистичной. В июле-августе будет установлен светофор. На 15 июля планируют окончание строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию остановочного пункта с разворотной площадкой.

Жариков пообещал, что все решения будут согласовывать с активистами жилого комплекса. По другим вопросам также ведут работу, чтобы найти решение.

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