РИАМО - 2 июн. С начала года энергетики «Мособлэнерго» установили свыше 5,5 тыс. приборов учета электроэнергии у потребителей, технологически присоединенных к электросетям организации на территории региона, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, с 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии у граждан, проживающих в частных домах, и организаций перешла от потребителей к сетевым компаниям.

«Безвозмездная замена счетчиков с последующим их допуском в эксплуатацию осуществляется сетевыми организациями по заявлению, по истечению срока эксплуатации прибора или поверки, а также при выходе прибора из строя или его утрате. В многоквартирных домах и нежилых помещениях обслуживанием и установкой ПУ занимаются организации - гарантирующие поставщики, с которыми у собственников жилых и нежилых помещений заключены договоры энергоснабжения», — пояснил Самарин.

В прошлом году работники «Мособлэнерго» провели мероприятия по обеспечению коммерческого учета электроэнергии и мощности в отношении 20,5 тыс. узлов учета, в том числе они установили 20,3 тыс. приборов учета.

В Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения. Так, за прошлый год энергетики области модернизировали 958 линий электропередачи, заменили 3167 опор, расчистили 560 га охранных зон.

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