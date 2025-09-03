Путин проведет пресс-конференцию по итогам визита в Китай

Президент России Владимир Путин, как ожидается, завершит визит в Китай пресс-конференцией для журналистов, передает корреспондент РИА Новости . Российский лидер находится в КНР в рамках четырехдневной рабочей поездки.

С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором также поучаствовал Путин. В рамках визита в Поднебесную российский лидер проводил двусторонние контакты с лидерами Китая, Северной Кореи, Сербии, Вьетнама, Конго и других стран.

Президент России работает в Китае с 31 августа по 3 сентября. Сегодня в Пекине также прошел военный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На мероприятии присутствовали Владимир Путин, принявший участие в качестве главного гостя, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие мировые лидеры.

Как утверждала газета The Japan Times, перед военным парадом в Пекине Путин и Си обсуждали достижение бессмертия, а их разговор «внимательно и с большим интересом» слушал Ким.