Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед военным парадом в Пекине обсуждали пересадку органов и обретение биологического бессмертия, утверждает The Japan Times (JP). В это время рядом с политиками шел лидер КНДР Ким Чен Ын, который «внимательно и с большим интересом слушал их разговор».

Путин и Си поговорили о вечной жизни, когда шли смотреть военный парад в центре китайской столицы. Их разговор попал в прямой эфир, пишет JP. По информации японской прессы, часть диалога лидеров также транслировали на китайском гостелеканале CGTN.

«По мере развития биотехнологий люди смогут продолжать заменять органы посредством трансплантации и продолжать молодеть, даже достичь бессмертия», — цитируют журналисты Владимира Путина.

В ответ на слова визави Си Цзиньпин добавил, что «есть оценки», согласно которым «в этом столетии люди смогут прожить до 150 лет».