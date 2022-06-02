РИАМО - 2 июн. В Подмосковье продолжается ремонт муниципальных и региональных дорог. Рабочие уже успели уложить новое асфальтобетонное покрытие на 12 дорогах, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«В прошлом году с использованием новых материалов мы ремонтировали дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на региональной сети в 20 городских округах. В рамках этого ремонтного сезона мы массово применяем новые асфальтобетонные смеси на муниципальных и региональных дорогах», - сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что на текущий момент уже отремонтировали 12 дорог, их длина более 16 км. В планах отремонтировать более 110 дорог, протяженностью более 260 км.

«Новые технологии будут применены на наиболее интенсивных участках – это и вылетные магистрали и центральные улицы в городах», – добавил Гержик.

Специальная технология изготовления асфальтобетонных смесей А-16Вн и ЩМА-16 позволяет добиться большей плотности материала за счет наличия в ней щебня различных фракций и параметров. Дороги, отремонтированные по такому принципу, имеют высокий уровень износоустойчивости и более длительный срок службы.

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