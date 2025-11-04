Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства

«Только наши совместные усилия помогут преодолеть любые трудности и достичь России большего процветания и успеха. Желаем вам мира, благополучия и крепкого здоровья! С праздником!», — говорится в сообщении.

Каждый год 4 ноября в РФ отмечают День народного единства. В современной России праздник учредили в 2005 году.

День народного единства посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году. Также он приурочен к дате празднования Дня Казанской иконы Божией матери.

