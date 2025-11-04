На электроподстанции в Волгоградской области произошло возгорание

На площадке электрической подстанции в Волгоградской области произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале .

Отмечается, что необходимые для ликвидации последствий силы и средства направлены на место происшествия. В результате атаки БПЛА никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

Вечером 3 ноября средства противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. В частности, 13 БПЛА были сбиты над территорией Волгоградской области.

