SHOT: Более 10 взрывов прогремело над Борисоглебском
Более десяти взрывов прогремело над Борисоглебском Воронежской области, сообщает SHOT.
По предварительной информации, средства противовоздушной обороны уничтожает украинские БПЛА над городом.
По словам очевидцев, было слышно более десяти взрывов в разных частях города. В небе видны вспышки, слышны звуки двигателей над городом и сирена воздушной опасности.
Ранее губернатор Александр Гусев в Telegram-канале сообщил, что силы ПВО в Воронежской области уничтожили не менее 7 БПЛА.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.