SHOT: Более 10 взрывов прогремело над Борисоглебском

Более десяти взрывов прогремело над Борисоглебском Воронежской области, сообщает SHOT .

По предварительной информации, средства противовоздушной обороны уничтожает украинские БПЛА над городом.

По словам очевидцев, было слышно более десяти взрывов в разных частях города. В небе видны вспышки, слышны звуки двигателей над городом и сирена воздушной опасности.

Ранее губернатор Александр Гусев в Telegram-канале сообщил, что силы ПВО в Воронежской области уничтожили не менее 7 БПЛА.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.