4 ноября в Армении отмечают годовщину интронизации 132-го Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, главы Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) Гарегина II (в миру Ктрича Нерсисяна). Его рукоположили в сан и помазали 4 ноября 1999 года. В отношениях Гарегина II и нынешних властей Армении возникла напряженность.

Нерсисяна выбрали Католикосом после того, как Гарегин I умер 27 октября 1999 года. В честь имени Григория Просветителя, первого Католикоса Армении, Армянская Церковь получила название Армяно-Григорианской. Резиденцией людей в этом сане выбрали Первопрестольный Эчмиадзин.

Последнее значит «сошел Единородный Сын Божий». По такому принципу назвали кафедральный собор и находящийся рядом монастырь.

У Святого Григория, предположительно, было видение. В нем он обнаружил Единородного Сына Божьего. Тот сошел с небес с золотым молотом в руке, ударил по земле, и показал, где должен быть возведен первый кафедральный собор.

Затем алтарь построили на месте, где золотой молот Сына Божьего дотронулся до земли. Вокруг алтаря построили кафедральный собор.

Действия властей Армении против Гарегина II

По информации РИА Новости, Пашинян в конце мая опубликовал оскорбительные посты против ААЦ в одной из социальных сетей. Он использовал ненормативную лексику.

Потом Пашинян выступил с инициативой поменять порядок избрания Католикоса всех армян. Политик предложил оставить за государством решающую роль в этом вопросе.

27 июня 2025 года спецназовцы в масках из службы национальной безопасности зашли на территорию резиденции руководителя армянской церкви. Там произошло столкновение между правоохранителями и священниками.

Архиеписком Микаэл Аджапанян вышел к силовикам и сказал, что готов пойти с ними. Неподалеку стоял Католикос Гарегин II. Он предпринимал попытку успокоить собравшихся.

В тот же день главред RT Маргарита Симоньян прокомментировал инцидент.

«Вернувшись из Турции, эфенди Пашинян (премьер-министр Армении Никол Пашинян — ред.) проводит обыски у католикоса всех армян! Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы, как это уже случалось в нашей истории?», — заявила журналистка.

В итоге силовики арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. В отношении него было возбуждено уголовное дело из-за возможных призывов к захвату власти. Аджапахян сказал, что обвинения были сфабрикованы.

21 июля Симоньян раскритиковала действия Пашиняна в отношении Армянской Апостольской Церкви. Она сказала, что такие действия создают угрозу для существования государственности страны.

«Впервые за 2000 лет уничтожением ААЦ занимается этнический армянин, а не внешние враги», — заявила главред RT.

Она призвала армян отстранить Пашиняна от власти. Также главред RT провела параллели с исходом из Карабаха.

Напряжение вокруг ААЦ выросло после слов Пашиняна о вероятном отречении Католикоса Гарегина II и обвинения в нарушении церковных обетов.

Также, как пишет РИА Новости, вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали в Армении. Это спровоцировало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.

Еще арестовали архиепископа Баграта Галстаняна. Он руководил манифестантами, которые в 2024 году требовали отставки Пашиняна.

Однако Гарегин II до сих пор остается Католикосом всех армян.

