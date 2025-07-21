Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила с резкой критикой политики Никола Пашиняна в ходе эфира на «России-1» . По её мнению, нынешний премьер-министр представляет угрозу для существования армянской государственности, а кризис вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ) может стать точкой невозврата.

«Впервые за 2000 лет уничтожением ААЦ занимается этнический армянин, а не внешние враги», — подчеркнула Симоньян, напомнив исторические попытки ликвидации церкви римлянами и османами.

Она призвала граждан Армении «сбросить чары» и отстранить Пашиняна от власти, проведя параллели с исходам армян из Карабаха.

Напряжение вокруг ААЦ достигло пика после заявлений Пашиняна о возможном отречении католикоса Гарегина II и обвинений в нарушении церковных обетов. Спикер парламента Ален Симонян подтвердил скорую отставку духовного лидера, что может спровоцировать глубокий раскол в обществе.