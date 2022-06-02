РИАМО - 2 июн. С 23:00 4 июня до 06:00 5 июня изменится схема движения транспорта на участке Рублево-Успенского шоссе в районе строительства путепровода в деревне Раздоры Одинцовского округа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Во время ограничений проведут работы по бетонированию центральной секции пролетного строения путепровода.

Движение машин в обоих направлениях будет осуществляться через улицу Утреннюю. На шоссе также будет запрещено движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн при движении из Подмосковья на участке от Рублевского проезда до МКАД, при движении в сторону области – от МКАД до д. Раздоры.

Путепровод будет длиной 82 м. Движение автотранспорта по нему запланировано открыть в августе 0222 года. Объект возводят в составе транспортной развязки.

После открытия путепровода подмосковные водители смогут сэкономить в пути 30 минут. А новая развязка перераспределит транспортные потоки, разгрузит улично-дорожную сеть в Раздорах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что своевременное обслуживание дорожной сети на территории Подмосковья является залогом ее безопасности и комфорта для водителей.

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