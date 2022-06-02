РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Беженцам из Донецкой народной республики, проходящим реабилитацию в подмосковном Красногорске, подарили путевки на море в Ялту, сообщили в пресс-службе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Мечта ребят побывать на море исполнилась благодаря региональному отделению партии «Единая Россия». По словам лидера подмосковных единороссов Игоря Брынцалова, в четверг вручили 30 путевок, но в планах – обеспечить всех воспитанников центра «Созвездие» полноценным отдыхом на море.

«В этом центре ребята с особенностями здоровья из ДНР проходят лечение и реабилитацию. От сотрудников «Созвездия», родителей, с которыми мы находимся в постоянном контакте, мы узнали, что дети мечтают об отдыхе на море. Детские мечты должны сбываться, поэтому мы приобрели для ребят и их родителей путевки на целый месяц в прекрасный детский лагерь в Ялте», – сказал Брынцалов.

Замсекретаря регионального отделения партии, член фракции ЕР в Мособлдуме Олег Рожнов вручил путевки и поздравил ребят с началом летних каникул.

Ребятам подарили наборы развивающих и спортивных игр, а центру передали новые массажные столы и экзоскелет, который помогает восстанавливать двигательные функции.

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Екатерина Семенова передала подопечным центра фруктовые корзины от волонтеров. Родители воспитанников центра обсудили с Семеновой вопросы оформления инвалидности, документов на детей, получения пособий.

«Подобные встречи помогают держать руку на пульсе и своевременно реагировать на запросы людей. Наша задача - не просто сделать пребывание эвакуированных жителей Донбасса в области комфортным, но и помочь им влиться в мирную жизнь, освоиться в новых условиях», – уверен Рожнов.

Маленькая жительница Донбасса Таисия проходит реабилитацию в «Созвездии». Через месяц она вместе с мамой Ольгой впервые в жизни поедет на море. Мать девочки поблагодарила всех, кто предоставил им такую возможность.

«От имени детей и родителей ДНР я говорю слова благодарности, прежде всего руководителю и сотрудникам центра «Созвездие». Четвертый год вы рядом и помогаете нам. Спасибо «Единой России», которая единым фронтом делает все возможное, чтобы жизнь на освобожденных территориях стала лучше», - сказала советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.

В образовательном центре «Созвездие» находятся 55 беженцев, в том числе и дети-инвалиды, пострадавшие в результате военного конфликта в ДНР.

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