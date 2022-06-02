РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июн. В микрорайоне Южный городского округа Домодедово до конца года планируют обустроить около 200 дополнительных парковочных мест, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

В четверг Ежокин провел эфир на тему строительства соцобъектов и благоустройства общественных пространств. На мероприятии присутствовали заместители главы администрации Марина Ведерникова, Александр Горбунов и Юлия Терещенко, а также председатель совета депутатов округа Леонид Ковалевский.

«Как раньше и говорил, я считаю одной из важнейших проблем в микрорайоне Южный – организовать дополнительные парковочные места. Мы эту работу уже начали. Я думаю, что к сентябрю или уже в августе также организуем парковочные места рядом с существующей платной парковкой (у дома №25 на улице Курыжова – ред.) и потом уже будем путем расширения тротуаров делать дополнительные парковочные места. <…> Мы планируем до конца года организовать порядка 200 дополнительных парковочных мест, бесплатных», - сказал Ежокин.

Запись прямого эфира можно посмотреть на странице Ежокина в соцсети «ВКонтакте».

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