Двое подростков на электросамокате сбили мальчика в Москве

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Baza: мальчик получил сотрясение мозга в результате ДТП с самокатчиками в Москве

Как стало известно, мальчик катался на самокате, завернул за угол, где его сбили подростки на электросамокате. Виновники скрылись с места происшествия.

Свидетели вызвали ребенку скорую помощь. Медики госпитализировали мальчика и провели обследование. Пострадавший получил серьезные травмы и сотрясение мозга.

Родители пострадавшего мальчика ищут свидетелей происшествия. В настоящее время виновников ДТП найти не удалось.