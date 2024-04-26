Двое подростков на электросамокате сбили мальчика в Москве
Baza: мальчик получил сотрясение мозга в результате ДТП с самокатчиками в Москве
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Двое подростков-самокатчиков сбили ребенка возле школы № 2109 в Южном Бутове. Пострадавший получил сотрясение головного мозга, сообщает Baza.
Как стало известно, мальчик катался на самокате, завернул за угол, где его сбили подростки на электросамокате. Виновники скрылись с места происшествия.
Свидетели вызвали ребенку скорую помощь. Медики госпитализировали мальчика и провели обследование. Пострадавший получил серьезные травмы и сотрясение мозга.
Родители пострадавшего мальчика ищут свидетелей происшествия. В настоящее время виновников ДТП найти не удалось.