На 36 площадках написали «Диктант Победы» в Красногорске

В этом году в Красногорске на 36 площадках написали «Диктант Победы», передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Написать диктант можно было в 29 образовательных учреждений, 4 военные части, а также городская библиотека, центр «Активное долголетие» и центральная площадка Красногорский филиал Музея Победы.

Члены местного отделения партии «Единая Россия» не только организовали проект на территории муниципалитета, но и приняли в нем активное участие в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».

Заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Тимошина совместно с депутатом Московской областной Думы Романом Володиным, исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Богданом Андрияновым, депутатами Совета депутатов округа, молодогвардейцами и семьями участников СВО написали диктант на главной площадке округа — Красногорский филиал Музея Победы.

«Многое забывается и неправильно трактуется. Этим важным мероприятием мы возвращаемся к истории, рассказываем, как оно было на самом деле. Считаю, что знать историю своего государства — это наш общий долг», — сказал Роман Володин.

В этом году основной блок вопросов был посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, выходу советских войск на границы и юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам. В течение 45 минут участникам предстояло ответить на 25 вопросов.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.



