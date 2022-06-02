РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июн. Детский сад в ЖК «Домодедово Парк» построили почти на 87%, сообщил глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин.

Ежокин провел в четверг эфир на тему строительства соцобъектов и благоустройства общественных пространств. На мероприятии также присутствовали заместители главы администрации Марина Ведерникова, Александр Горбунов и Юлия Терещенко, а также председатель совета депутатов округа Леонид Ковалевский.

«В ЖК «Домодедово Парк» детский сад построен почти на 87%. Сомнений нет, что в сентябре туда уже пойдут дети. В обязательствах у застройщика возведение еще одного детского сада. Работу он должен начать в следующем году», - сказал Ежокин.

Он отметил, что в нынешнем году 1 сентября в округе откроются 4 детских сада. Кроме ЖК «Домодедово Парк», строительство ведется в микрорайоне Южный. Также в микрорайоне Центральный продолжается капитальный ремонт в здании бывших банков «Возрождение» и «Дом-Банк», в которых появятся дошкольные учреждения.

«Начинаем достройку детского сада в деревне Красное. Он будет открыт в 2023 году. Объем работ достаточно большой. Кроме строительства и благоустройства территории, будем строить котельную, очистные сооружения, предусмотрим техническое присоединение к существующим сетям», - добавил глава округа.

Запись прямого эфира можно посмотреть на странице Ежокина в соцсети «ВКонтакте».

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