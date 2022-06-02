РИАМО - 2 июн. Столичный суд приговорил к условному сроку бывшую служащую управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, ее обвинили в получении взятки в размере 110 тыс. рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

По установленным данным, в ноябре 2020 года старший государственный инспектор отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля оформила за вознаграждение ветеринарные назначения и удостоверения, которые необходимы для проведения ветеринарно-санитарной обработки железнодорожных вагонов.

За свои услуги женщина получила 110 тыс. рублей. Экс-чиновницу задержали с поличным на станции Москва-Ленинградская.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года.

В 2020 году Пресненский суд Москвы рассматривал материалы дела в отношении экс-помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, которого обвиняли в получении взятки и совращении малолетней.

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