РИАМО - 2 июн. Более 240 земельных участков подобрали в Подмосковье в 49 городских округах для реализации инвестиционных и социальных проектов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Это позволит открыть новые производства, построить новые социальные объекты и увеличить налоговые поступления. По 52 участкам уже имеются потенциальные арендаторы: в Электрогорске, Орехово-Зуеве, Волоколамске, Егорьевске, Серебряных Прудах, Ступине, Черноголовке, Луховицах и Электростали», – сказала зампред правительства региона Анна Кротова.

По словам министра имущественных отношений области Натальи Адигамовой, целевое назначение земельных участков различное. Это промышленное и сельскохозяйственное производство, отели, животноводство, строительная промышленность, рекреационная деятельность и многое другое.

За услугой по оформлению договора аренды необходимо обращаться через региональный портал госуслуг.

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