РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В подмосковном Подольске лже-сотрудник соцслужбы украл у пенсионерки 294 тыс. рублей с банковского счета, сообщила старший помощник подольского городского прокурора, младший советник юстиции Жанна Смирнова.

Лже-сотрудник соцслужбы представился пенсионерке работником социальной сферы и предложил получить социальные выплаты. Пострадавшая даже не проверила документы. При этом предоставила доступ к своему банковскому счету. В итоге у нее похитили 294 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счета в крупном размере). Санкция указанной статьи предусматривает в том числе наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом до 80 тыс. рублей с ограничением свободы до 1,5 лет.

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на принятие законного и обоснованного решения.

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