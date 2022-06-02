РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Сотрудники ГИБДД в Красногорске проведут массовые проверки водителей на состояние опьянения в период выходных дней в июне, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В целях предупреждения случаев дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей, а также профилактики детского травматизма сотрудники 11 батальона 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 июня проведут на дорогах информационно-пропагандистские мероприятия и рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, а также массовые проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения.

Полицейские в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам, оценят состояние каждого водителя, а также проверят соблюдение правил перевозки детей.

С 13 по 18 и с 27 июня по 3 июля инспекторы 11 батальона ДПС при проведении профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» также усилят меры и проведут целевые оперативно-профилактические рейды, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения.

В период с 1 по 4 июня на контролируемой 11 батальоном ДПС территории планируется проведение массовых проверок водителей «Перевозка детей». Основное внимание таких рейдов нацелено на предупреждение и пресечение нарушений ПДД РФ водителями, осуществляющими перевозку детей и использование специальных удерживающих устройств.

С 30 мая по 5 июня в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ребенок-пассажир, пешеход» будут проведены дополнительные проверки водителей, а также будет организовано несение службы сотрудниками 11 батальона ДПС на пешеходных переходах.

11 батальон контролирует ряд дорог в Красногорске.

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