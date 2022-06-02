РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. В Красногорске продолжается строительство областной детской больницы, строительная готовность составляет более 10%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В строительстве задействовано более 160 рабочих и 7 единиц техники. Продолжаются работы по устройству шпунтового ограждения котлована, ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций и фундамента, гидроизоляция. Продолжается бетонирование плит перекрытия подземной части здания.

Завершить строительство объекта планируется в 2024 году. Детскую больницу строят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена.

Областная больница - это уникальный проект не только для Подмосковья, но и всей России. Высокотехнологичную помощь здесь ежегодно смогут получать более 15 тыс. детей. Новую 10-этажную клинику оснастят современным диагностическим и лечебным оборудованием, в том числе системами 3D-навигации для сложных операций. Для экстренных случаев на крыше будет вертолетная площадка. В больнице также откроется симуляционный центр, позволяющий врачам и медперсоналу совершенствовать свои знания и умения на новейшем роботизированном оборудовании.

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