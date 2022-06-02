РИАМО - 2 июн. В четверг свыше 17 тыс. учащихся школ Подмосковья написали единый госэкзамен по математике профильного уровня, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

«В Подмосковье завершился единый госэкзамен по профильной математике. Его написали более 17 тыс. выпускников. Для проведения экзаменов было задействовано 246 пунктов», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что все пункты оборудовали по стандарту, в них присутствовали 634 общественных наблюдателя.

«Испытание прошло штатно, никаких нарушений зафиксировано не было. Результаты экзамена ребята смогут узнать не позднее 20 июня. Выпускники, которые по уважительным причинам сегодня не смогли прийти в пункт проведения, смогут сдать экзамены в дополнительный период – 27 июня», – добавила Каклюгина.

Успешная сдача 2 обязательных экзаменов: по русскому языку и математике – базового или профильного уровней – является условием получения аттестата о среднем общем образовании.

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