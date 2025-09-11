Ползал на четвереньках: в Екатеринбурге полицейский издевался над задержанным

В Екатеринбурге сотрудника полиции обвиняют в издевательствах над задержанным. Правоохранитель заставлял мужчину ползать на четвереньках и кричать «я тигр», а также держать баклажку с водой в вытянутой руке, сообщает Baza .

Сергея Ю. задержали 28 ноября 2023 года. У полиции имелись сведения о его причастности к распространению наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его квартире, после чего доставили мужчину в отделение. По словам полицейских, по дороге Южаков предпринял попытку бегства, но его удержали.

На опубликованных кадрах видно, как Южаков ползает по коридору на четвереньках. Затем он приседает и держит пятилитровую баклажку с водой на вытянутой руке.

По словам Сергея, все это делать его заставлял оперативник Дмитрий Х. При этом правоохранитель утверждает, что задержанный делал все добровольно, чтобы «снизить уровень наркотиков в крови». Позднее в ходе допроса задержанный рассказал, что полицейский бил его руками и ремнем, вставал ногами на голени и требовал кричать «Я тигр!». Оперативник, по словам Сергея, пытался выбить признание в сбыте и пароль от ноутбука.

Полицейского Дмитрия Х. уволили в конце 2023 года. Кроме того, в отношении экс-оперативника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сергей Ю. был осужден по статье 228 УК РФ (распространение наркотиков).