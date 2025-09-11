сегодня в 21:00

В Мытищах провели совещание по улучшению транспортной доступности в округе

Круглый стол по улучшению транспортного обслуживания на территории городского округа Мытищи состоялся 11 сентября. На встрече присутствовали активные жители, ТОСы, старосты, депутатский корпус, представители МТДИ, мытищинской городской прокуратуры, Госавтоинспекции, Общественной палаты, транспортных предприятий — АО «Мострансавто», ООО «Автолайн — Мытищи», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Такие регулярные встречи уже доказали свою эффективность благодаря открытому диалогу. Понимаем, что у наших жителей появляются новые вопросы и предложения по транспортному обслуживанию. На следующий круглый стол обязательно пригласим представителей проблемных территорий, чтобы обсудить итог реализации принятых решений и обозначить вектор дальнейшей работы», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ключевыми темами встречи стали:

С 1 сентября было увеличено количество подвижного состава на маршрутах № 16к, 18к, 20к, 30к, 77к.

Поселок Птицефабрики. Получили положительную обратную связь от жителей, по просьбе которых было организовано 8 заездов в день к ТЦ «Пять планет» на маршруте № 459.

Микрорайон Дружба. Для запуска автобусов среднего и большого класса на маршруте № 1133А проведем локальные мероприятия:

До конца ноября — обустройство кругового движения по ул. 4-я Парковая, подходов и мест посадки-высадки пассажиров.

В 2026 году — обустройство заездных карманов, удлинение посадочных площадок, обустройство подходов по ул. Карла Либкнехта и ул. Октябрьская.

«Заканалье». На следующей неделе проведем дополнительную встречу с жителями по транспортным и дорожным вопросам.

Доступная среда. Сделаем отметку в расписании маршрутов для маломобильных групп населения.

ЖК «Мытищи Парк». Совместно с комиссией по БДД проведем встречу с жителями по вопросам организации движения возле 2 корпуса школы № 9 и во дворах.

Также поступили обращения от жителей:

Поведники — нехватка автобусов на маршрутах № 273, 279 и 31.

Поседкино — добавление остановки по требованию.

ЖК «Новое Медведково» — нехватка автобусов на маршруте № 1294К.

Нарекания к работе маршрутов № 1, 22, 26.

Подобные встречи в администрации городского округа Мытищи проводятся на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.