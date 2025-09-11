Депутат Мособлдумы провел «Диалог на равных» со старшеклассниками в Балашихе

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов посетил гимназию № 1 в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Он встретился со старшеклассниками образовательного учреждения в формате «Диалог на равных», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время встречи ее участники поговорили про историю России, работу молодежного парламента, обсудили актуальные вопросы профессионального самоопределения молодого поколения.

Тарас Ефимов поделился с ребятами историей своего карьерного пути: начало бизнеса, депутатская деятельность. Также депутат Московской областной Думы рассказал о поездках на Донбасс с гуманитарными конвоями.

«Поблагодарил ребят за насыщенный и вдумчивый диалог, отметил как зрело рассуждают ребята на достаточно сложные темы», — поделился Тарас Ефимов.

«Диалог на равных» — проект, в рамках которого организуются встречи молодого поколения с представителями из различных сфер деятельности.

