«Отцу плохо стало»: в Екатеринбурге простились с детьми, сгоревшими в пожаре

11 сентября в Екатеринбурге похоронили троих детей, погибших при пожаре в селе Логиново. Траурная церемония прошла на Западном кладбище, сообщает Е1.ru .

Проститься с погибшими детьми пришли около 50 человек. Всю организацию похорон взяла на себя компания «Спецритуал».

«С родителей ни копейки денег не было взято. Все полностью за счет организации. У нас вообще до 14 лет дети хоронятся бесплатно», — заявил директор компании Евгений Полуяхтов.

Он подчеркнул, что «Спецритуал» не имеет отношения к муниципалитету, но в таких трудных ситуациях старается оказывать помощь людям. Также был организован сбор денежных средств для семьи погорельцев. За день удалось собрать более 70 тыс. рублей.

Администрация кладбища выделила место для захоронения. Близкие хотели похоронить детей рядом с другими родственниками, однако подходящий участок найти не удалось.

Полуяхтов добавил, что на кладбище дежурила бригада скорой помощи. Во время похорон отцу детей и девушке стало плохо. Директор компании выразил благодарность всем причастным к организации похорон погибших при пожаре детей.

Трагедия произошла в ночь на 6 сентября. В результате возгорания частного дома многодетной семьи в селе Логиново погибли двое сыновей 5 и 11 лет и7-летняя дочка. Всего у семьи было семеро детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Предположительно, ЧП произошло из-за замыкания электропроводки.