РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Жители микрорайона Красная Горка в Подольске попросили власти округа пояснить, когда построят станцию водоподготовки для снижения железа в воде, сообщил глава Подольска Дмитрий Жариков.

На выездной администрации сотрудники администрации обсудили с жителями микрорайона Красная Горка актуальные вопросы микрорайона. В том числе строительство станции водоподготовки для снижения железа в воде, установку детских игровых и спортивных площадок, а также остановочных павильонов на улице Колхозная. Также организацию одностороннего движения во дворах, возможность свободного доступа на стадион «Подолье» и множество других.

Обращения взяли в работу заместители главы и руководители структурных подразделений, специалисты в сферах ЖКХ, благоустройства, дорожного хозяйства и спорта.

«Все вопросы мы держим на контроле, по ним ведется работа. Каждый заявитель получит ответ на свой запрос», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

3 июня в 17:00 во Дворце творчества Молодежи на ул. Павлика Морозова, 69 глава округа Дмитрий Жариков проведет отчетное собрание. Он пообщается с жителями в формате «вопрос-ответ», послушает отчет о проделанной работе сотрудников администрации за 2021 год и узнает планы на текущий год.

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