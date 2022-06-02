РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Застройщик ООО СЗ «Росинка-Сервис» не сможет получить разрешение на строительство, пока не сдаст в эксплуатацию детский сад в ЖК «Ангелово-Резиденц», сообщил замглавы администрации горокруга Тимур Магомедов.

Глава Красногорска Дмитрий Волков провел заседание строительного штаба в четверг. В повестку вошли вопросы строительства и капитального ремонта социальных объектов.

Детсад должны были открыть еще в 2021 году. Он построен на 100%, однако застройщик не укомплектовал объект оборудованием и мебелью. По этой причине Главгосстройнадзор отозвал ЗОС. На предыдущем совещании Волков поручил правовому блоку администрации проработать вопрос о передаче детсада в муниципальную собственность.

«Мы встречались с застройщиком. Однозначно поставили условие, что детсад должен запуститься 1 сентября. Комплектация садика лежит на застройщике. Никаких изменений в разрешениях на строительство и новых РС у них не будет до тех пор, пока они этот вопрос не решат», - сказал Магомедов.

Начальник правового управления Ольга Захарова отметила, что у застройщика есть обязательство до 2025 года построить муниципальный детский сад.

«Теоретически с застройщиком можно договориться о замене обязательств – чтобы они этот детский сад отдали в муниципальную собственность, а тот уже пусть в 2025 году строят», – пояснила Захарова.

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