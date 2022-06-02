РИАМО - 2 июн. RT сделал видеоролик о том, где и каким образом туристы могут отдохнуть этим летом в Сочи.

Сочи – город на Черном море, один из самых популярных пляжных курортов страны. Это крупный финансовый и культурный центр, стремительно развивающийся в последние десятилетия.

В Сочи можно найти развлечения на любой вкус и кошелек, этот город гарантирует массу впечатлений.

На красочных кадрах показаны ухоженные пляжи, горы, экстремальные виды туризма и вкусная кухня.

В текущий летний сезон Сочи планирует принять около 4,5 млн отдыхающих, для них будут работать свыше 2,8 тыс. санаториев и отелей.

По данным рейтинга OneTwoTrip, город Сочи занял второе место в списке российских городов для путешествия с детьми этим летом. На первом месте находится Москва, на третьем - Санкт-Петербург.

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