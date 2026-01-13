«КАМАЗ-мастер» отказался от «Дакара» из-за запрета флага

«Дакар» в Саудовской Аравии пройдет без «КАМАЗ-мастера»

Спортивная команда «КАМАЗ-мастер» официально отказалась от старта в ралли-рейде «Дакар-2026», который в настоящее время проходит в Саудовской Аравии. Это решение, озвученное 12 января корпоративным порталом «Вести КАМАЗа» , стало следствием сохранения запрета на выступление коллектива под российским флагом.

«Причиной стало продолжение запрета на участие команды под российским флагом, действующего на протяжении последних четырех лет», — отмечается в сообщении.

Несмотря на отсутствие российской команды в зачетной таблице, несколько отечественных гонщиков все же принимают участие в нынешнем «Дакаре», найдя возможность для старта под нейтральными лицензиями.

Например, в категории внедорожников заявлены Денис Кротов и Константин Жильцов, которые выступают под флагом Киргизии. В зачете мотовездеходов Сергей Ременник и Алексей Игнатов соревнуются в составе французской команды BBR Motorsport.

Всего в ралли-рейде в этом году участвуют 812 гонщиков из 69 стран.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.