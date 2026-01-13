«КАМАЗ-мастер» отказался от «Дакара» из-за запрета флага
Спортивная команда «КАМАЗ-мастер» официально отказалась от старта в ралли-рейде «Дакар-2026», который в настоящее время проходит в Саудовской Аравии. Это решение, озвученное 12 января корпоративным порталом «Вести КАМАЗа», стало следствием сохранения запрета на выступление коллектива под российским флагом.
«Причиной стало продолжение запрета на участие команды под российским флагом, действующего на протяжении последних четырех лет», — отмечается в сообщении.
Несмотря на отсутствие российской команды в зачетной таблице, несколько отечественных гонщиков все же принимают участие в нынешнем «Дакаре», найдя возможность для старта под нейтральными лицензиями.
Например, в категории внедорожников заявлены Денис Кротов и Константин Жильцов, которые выступают под флагом Киргизии. В зачете мотовездеходов Сергей Ременник и Алексей Игнатов соревнуются в составе французской команды BBR Motorsport.
Всего в ралли-рейде в этом году участвуют 812 гонщиков из 69 стран.
