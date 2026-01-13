Медведев прокомментировал законопроект о присоединении Гренландии к США

Медведев об аннексии Гренландии: я был прав

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу американского конгрессмена Рэнди Файна, который внес законопроект об «аннексии и предоставлении статуса штата» Гренландии.

В своем канале на платформе Max Медведев написал: «Я был прав: законопроект об „аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата“ США только что внесли в американский конгресс».

Ранее Медведев в ироничном ключе заявлял, что возможный захват Гренландии США был бы полезен для «оздоровления мирового климата». Он также советовал президенту США Дональду Трампу поторопиться, иначе на острове может состояться «внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России».

Официальные власти Дании и Гренландии неоднократно отвергали претензии США, требуя уважения к своей территориальной целостности, а страны ЕС обсуждали возможные ответные меры.

