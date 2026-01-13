Работодателей в России обяжут отвечать за иностранных сотрудников

С 2027 года Россия кардинально меняет правила игры на рынке иностранной рабочей силы. Во всех регионах, кроме столичных, стартует трехлетний эксперимент по организованному набору работников из-за рубежа, пишут «Ведомости» .

Главный принцип — жесткая привязка мигранта к одному работодателю, одной должности и одному субъекту РФ. Эта мера, курируемая МВД, призвана полностью искоренить стихийную трудовую миграцию и поставить процесс под тотальный государственный контроль.

Иностранные работники и их наниматели будут внесены в специальные электронные реестры, а за несоблюдение новых правил, например, за смену работодателя или потерю связи с сотрудником более чем на три дня, последует исключение из системы. Для мигранта это будет означать запрет на повторную легализацию в течение года, а для компании — штрафные санкции. Основное финансовое бремя ляжет на плечи самих работников: помимо существенных единовременных платежей за оформление (от 1 до 30 тысяч рублей), они будут обязаны ежемесячно вносить в бюджет фиксированный аванс по НДФЛ. Его базовый размер установлен в 1200 рублей, но может быть увеличен за счет региональных коэффициентов и наличия иждивенцев.

Эксперты рынка труда полагают, что нововведение в первую очередь затронет такие сферы, как сельское хозяйство, логистика и легкая промышленность. Ожидается, что часть привыкших к вольготным условиям трудовых мигрантов из стран СНГ может покинуть Россию. В то же время для работодателей из азиатских стран, таких как Индия или Бангладеш, которые практикуют организованные поставки персонала, новые правила могут открыть дополнительные возможности.

В МВД рассчитывают, что эксперимент не только повысит управляемость миграционных потоков, но и принесет в казну дополнительные миллиарды рублей.

