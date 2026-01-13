Кабмин одобрил сокращение документов при оформления пьяных водителей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МВД, направленную на упрощение процедуры оформления водителей, задержанных за управление в состоянии опьянения, пишет газета «Известия» .

Сейчас инспекторам приходится заполнять до шести различных протоколов, дублирующих информацию. Законопроект предлагает сократить их число до двух-трех, интегрировав сведения из протокола об отстранении от управления в другие документы — акт освидетельствования или протокол о правонарушении.

По оценкам МВД, нововведение позволит сэкономить каждому автоинспектору до 34 тысяч рабочих часов в год, которые можно будет направить на непосредственное патрулирование. Эксперты, включая председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, отмечают, что это оптимизация бюрократических процессов, не ущемляющая прав граждан.

Актуальность борьбы с нетрезвым вождением подтверждает статистика новогодних каникул: за 11 дней января 2026 года в России произошло 162 ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли 12 человек, включая детей. Госавтоинспекция подчеркивает, что мероприятия по выявлению таких нарушителей будут продолжены.

Юристы поддерживают инициативу, отмечая избыточность текущей процедуры. Адвокат Сергей Радько и эксперт Игорь Моржаретто согласны, что объединение документов ускорит оформление, позволив инспекторам быстрее вернуться к несению службы. Однако эксперты указывают на риски: возможные ошибки при заполнении сокращенного пакета документов и необходимость тщательного переобучения личного состава.

Для успешной реализации изменений потребуются четкие методические рекомендации и контрольные механизмы.

