РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который взял в сетевом магазине три банки пива, побил ставшую у него на пути продавщицу и скрылся, сообщила старший помощник подольского городского прокурора, младший советник юстиции Жанна Смирнова.

Недавно мужчина в магазине «Верный» похитил 3 банки пива на сумму 1,5 тыс. рублей. Сотрудник магазина попыталась остановить преступника, однако мужчина побил ее и скрылся.

СУ УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ по факту открытого хищения имущества, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет со штрафом до 10 тыс. рублей и ограничением свободы до 1 года.

В настоящее время по уголовному делу проводят все необходимые следственные действия, направленные на установление лица, совершившего указанное преступление.

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